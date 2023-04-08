Цього разу артистка вирішила не лише нагадати, що незабаром стане психологом, а й почала повчати українок. Саліванчук дала пораду шанувальницям щодо дітей, вона представила його в Інстаграм.
«Якщо хочете я, як майбутній психолог, можу вам розповісти, чому діти вибачаються. Це по-перше! Коли діти посварилися, багато батьків наполягають на тому, щоб вони просили вибачення один у одного.
Більшість дітей у таких випадках вибачаються автоматично, тому що саме цього від них очікують батьки. Але при цьому діти не прагнуть налагоджувати стосунки після конфлікту», - заявила Саліванчук.
Знаменитість часто радує маленьких синів смачними стравами власного приготування. Кілька годин тому Анна поділилася в Інстаграм-Сторіз рецептом оладок.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Гонять на фронт простих і судять простих": українцю, який відмовився служити, вимагають жорсткішого покарання
НМТ-2023, українці скаржаться на проблеми з реєстрацією: "Місія майже нездійсненна"
Росіяни вдарили по житлових кварталах: будинки миттєво перетворилися на смолоскипи
Загинув миттєво: з’явилися фото з місця нової трагедії в Києві
Варто відзначити, що оладки - це ідеальна страва для сніданку. Стандартні трохи набридли Ганні Саліванчук, тому вона готує бананові із шоколадною начинкою. Знаменитість відзначила, що це чудовий сніданок як і для любителів солоденького на сніданок, так і для маленьких дітей. Вони ж дуже корисні.
Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути