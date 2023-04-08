В этот раз артистка решила не только напомнить, что скоро станет психологом, но и стала поучать украинок. Саливанчук дала совет поклонницам, касающийся детей, она представила его в Инстаграм.

«Если хотите я, как будущий психолог, могу вам рассказать, почему дети просят прощения. Это во-первых! Когда дети поругались, многие из родителей настаивают на том, чтобы они просили прощения друг у друга.

Большинство детей в таких случаях просят прощения автоматически, потому что именно этого от них ожидают родители. Но при этом дети не стремятся налаживать отношения после конфликта» - заявила Саливанчук.

Знаменитость часто радует маленьких сыновей вкусными блюдами собственного приготовления. Несколько часов назад Анна поделилась в Инстаграм-Сториз рецептом оладушек.

Стоит отметить, что оладушки - это идеальное блюдо для завтрака. Стандартные немного надоели Анне Саливанчук, потому она готовит банановые с шоколадной начинкой. Знаменитость отметила, что это отличный завтрак как и для любителей сладенького на завтрак, так и для маленьких деток. Ведь они очень полезные.

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