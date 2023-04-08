Відома співачка Злата Огневич розповіла, як один похід у салон позбавив її розкішної шевелюри.

Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла, як довго ходила з накладним волоссям після того, як сильно зіпсувала своє волосся. За словами Огневича, довелося багато працювати, щоб повернути все те, що "просто обсипалося".

[img desc=""]747174[/img

«Сестра сьогодні, дивлячись на моє волосся, запитала – чи перука в мене? Тому що вона пам'ятає період, коли я часто носила систему заміщення волосся через блонд, після якого моє волосся «зламалося».

У мене є досвід, як покращити стан волосся. Пластикова гребінець. І тільки вона, дерев'яні січуть кінчики волосся і їх ще треба мити щодня.

Курс Дарсонваль, погугліть. І консультація з трихологом перед цим потрібна.

Після мити я волосся не сушити. Але є й винятки. А ще втирати у шкіру голови вітаміни з аптеки не зайшло через запах» - розповіла Злата.

Також у Злати поцікавилися в Інстаграм, чи вона колись втрачала великі суми грошей і як виходила з подібних ситуацій.

"На щастя, подібних історій у мене не було. А от у моєї мами були. Ще згадала дитячу історію, квартиранти втекли, не розплатившись за оренду та комунальні послуги. Там була велика сума. Ми потім збирали цілий рік, щоб закрити фінансове питання" , - зізналася Злата, розповівши сумну історію.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу та шуму показала, як балує себе

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич вразила ефектним чином разом із вирізом

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч влаштувала магічний ритуал, насмішивши українців