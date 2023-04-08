Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла, як довго ходила з накладним волоссям після того, як сильно зіпсувала своє волосся. За словами Огневича, довелося багато працювати, щоб повернути все те, що "просто обсипалося".
[img desc=""]747174[/img
«Сестра сьогодні, дивлячись на моє волосся, запитала – чи перука в мене? Тому що вона пам'ятає період, коли я часто носила систему заміщення волосся через блонд, після якого моє волосся «зламалося».
У мене є досвід, як покращити стан волосся. Пластикова гребінець. І тільки вона, дерев'яні січуть кінчики волосся і їх ще треба мити щодня.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Поїду тільки в рф": люди не хочуть евакуюватися та вражають ставленням до українських волонтерів
Росіяни вдарили по житлових кварталах: будинки миттєво перетворилися на смолоскипи
"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
"Ви - стадо": блогерка після підозри від СБУ пробила нове дно та записала чергове скандальне відео
Курс Дарсонваль, погугліть. І консультація з трихологом перед цим потрібна.
Після мити я волосся не сушити. Але є й винятки. А ще втирати у шкіру голови вітаміни з аптеки не зайшло через запах» - розповіла Злата.
Також у Злати поцікавилися в Інстаграм, чи вона колись втрачала великі суми грошей і як виходила з подібних ситуацій.
"На щастя, подібних історій у мене не було. А от у моєї мами були. Ще згадала дитячу історію, квартиранти втекли, не розплатившись за оренду та комунальні послуги. Там була велика сума. Ми потім збирали цілий рік, щоб закрити фінансове питання" , - зізналася Злата, розповівши сумну історію.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу та шуму показала, як балує себе
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич вразила ефектним чином разом із вирізом
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч влаштувала магічний ритуал, насмішивши українців