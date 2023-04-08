Популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала, как долго ходила с накладными волосами после того, как сильно подпортила свои волосы. По словам Огневич, пришлось много работать, чтобы вернуть все то, что "просто осыпалось".
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«Сестра сегодня, смотря на мои волосы, спросила – парик ли у меня? Потому что она помнит период, когда я часто носила систему замещения волос из-за блонда, после которого мои волосы «сломались».
У меня есть опыт, как улучшить состояние волос. Пластиковая расческа. И только она, деревянные секут кончики волос и их еще надо мыть каждый день.
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После мыть я волосы не сушить. Но есть и исключения. А еще втирать в кожу головы витамины из аптеки не зашло из-за запаха» - рассказала Злата.
Также у Златы поинтересовались в Инстаграм, теряла ли она когда-то большие суммы денег и как выходила с подобных ситуаций.
"К счастью, подобных историй у меня не было. А вот у моей мамы были. Еще вспомнила детскую историю, квартиранты сбежали, не расплатившись за аренду и коммунальные услуги. Там была большая сумма. Мы потом собирали целый год, чтобы закрыть финансовый вопрос", - призналась Злата, рассказав печальную историю.
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