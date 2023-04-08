Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу експерт телешоу поділилася своїми рекомендаціями про харчування під час стресу та перед тренуваннями.

Харчування перед тренуванням

За словами Марини, щоб зробити тренування найбільш ефективним, організму потрібна енергія. Так що не варто ігнорувати їжу перед тим, як зайнятися спортом. Експерт рекомендує поїсти за 1,5-2 години до тренування, щоб продукти нормально засвоїлися та не викликали важкості.

Якщо тренування планується вранці, обов'язково потрібно поснідати. Нехай він буде легким – можна їсти вівсянку чи тост із цільнозернового хліба з червоною рибою, авокадо чи яйцем пашот.

Якщо ви плануєте тренування вдень або ввечері, потрібно як слід поїсти. У цьому випадку Марина рекомендує м'ясо індички або куряче філе, легкий салат з оливковою олією, гречку чи рис, тушковані овочі чи запечену рибу. Вона підкреслює, що у харчуванні перед тренуванням повинні бути продукти, збагачені вуглеводами, білками, правильними жирами.

Також експерт нагадує про постійне поповнення водного балансу, потрібно вживати воду не лише під час занять спортом, а й упродовж усього дня. Також фітнес-тренер наголосила, що перед тренуванням потрібно уникати вживання алкоголю, не їсти дуже жирні страви і не пити багато кави, газування та не вживати солодощів.

Як не допустити переїдання під час стресу

Марина Боржемська розповіла, що організм людини може реагувати на стрес по-різному – у когось апетит зникає, а в інших, навпаки, зростає.

Тренер зазначила, що для початку важливо з'ясувати, що саме провокує стрес та намагатиметься уникати його. "А також нагадайте собі, що їжа - не чарівна пігулка від емоційного збудження. Тривожний стан через якийсь час може повернутися", - каже Марина.

Вона пропонує людям, які схильні до заїдання стресу, замінити шкідливі перекушування корисними. Замість солодощів або іншої шкідливої ​​їжі, їжте сухофрукти, горіхи, чаї, смузі, сезонні фрукти. Також Боржемська радить упорядкувати продукти на своїй кухні – корисні перекушування розмістити у полі зору та максимальної доступності, а шкідливі смаколики – або сховати, або взагалі викинути.

Боржемська також наголосила, що особливо шкідливим є заїдання стресу перед сном. Так що на цей час краще вигадати собі цікаве заняття, яке відволікатиме від бажання перекусити. Тут підійде спорт, медитація, прогулянка або перегляд фільму.

Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.