Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз эксперт телешоу поделилась своими рекомендациями о питании во время стресса и перед тренировками.

Питание перед тренировкой

По словам Марины, чтобы сделать тренировки наиболее эффективными, организму нужна энергия. Так что не стоит игнорировать прием пищи перед тем, как заняться спортом. Эксперт рекомендует поесть за 1,5-2 часа до тренировки, чтобы продукты нормально усвоились и не вызывали тяжести.

Если тренировка планируется утром, то обязательно нужно позавтракать. Пусть он будет легким – можно есть овсянку или тост из цельнозернового хлеба с красной рыбой, авокадо или яйцом пашот.

Если вы планируете тренировку днем или вечером, то нужно как следует поесть. В этом случае Марина рекомендует мясо индейки или куриное филе, легкий салат с оливковым маслом, гречку или рис, тушенные овощи или запеченную рыбу. Она подчеркивает, что в питании перед тренировкой должны бать продукты, обогащенные углеводами, белками, правильными жирами.

Также эксперт напоминает о постоянном пополнении водного баланса, нужно употреблять воду не только во время занятий спортом, но и на протяжении всего дня. Также фитнес-тренер подчеркнула, что перед тренировкой нужно избегать употребления алкоголя, не есть очень жирные блюда и не пить много кофе, газировки и не употреблять сладости.

Как не допустить переедания во время стресса

Марина Боржемская рассказала, что организм человека может реагировать на стресс по-разному – у кого-то аппетит пропадает, а у других наоборот возрастает.

Тренер отметила, что для начала важно выяснить, что именно провоцирует стресс и пытаться избегать его. "А также напомните себе, что еда – не волшебная пилюля от эмоционального возбуждения. Тревожное состояние спустя какое-то время может вернуться", - говорит Марина.

Она предлагает людям, которые подвержены заеданию стресса, заменить вредные перекусы полезными. Вместо сладостей или другой вредной пищи, ешьте сухофрукты, орешки, чаи, смузи, сезонные фрукты. Также Боржемская советует упорядочить продукты на своей кухне – полезные перекусы разместить в поле зрения и максимальной доступности, а вредные вкусности – или спрятать, или вообще выкинуть.

Боржемская также подчеркнула, что особенно вредно заедание стресса перед сном. Так что на это время лучше придумать себе интересное занятие, которое будет отвлекать от желания перекусить. Тут подойдет спорт, медитация, прогулка, или просмотр фильма.

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