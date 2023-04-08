За словами знаменитості Світлани Тарабарової, на Херсонщині, де вона народилася та виросла, є особлива традиція, пов'язана з їжею.

Українська співачка Світлана Тарабарова разом із чоловіком виховують двох дітей – сина Івана та доньку Марію. Наразі артистка чекає на народження третьої дитини. Під час вагітності її харчові навички майже не змінилися. На своїй сторінці в Інстаграм-сторіз вона розповіла, якої традиції у вживанні їжі дотримується.

За словами знаменитості, на Херсонщині, де вона народилася та виросла, є особлива традиція, пов'язана з їжею. Виявляється, що херсонці люблять їсти багато салату і обов'язково прямо із салатниці.

"Ви знаєте, що у нас, херсонських є особлива традиція - їсти салат (багато салату) прямо з миски. Тому що овочі нереально смачні. Тому що Херсон - це One love forever. Мої батьки дуже сумують за Херсоном, а мені боляче дивитися, як ці тварюки його обстрілюють щодня", - поділилася Світлана Тарабарова.

Але незважаючи на це артистка вірить, що наші захисники та захисниці виженуть російські війська з України. А після цього Світлана Тарабарова пообіцяла взяти участь у відновленні українських міст.

"Я буду власними руками зі своїми дітьми відбудовувати своє місто... як і всі ми, кожен свій куточок. І салати їстиму прямо з миски або салатниці", - написала знаменитість.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.