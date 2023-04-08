По словам знаменитости Светланы Тарабаровой, на Херсонщине, где она родилась и выросла есть особенная традиция, связанная с едой.

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с мужем воспитывают двоих детей - сына Ивана и дочь Марию. Сейчас артистка ожидает на рождение третьего ребенка. Во время беременности ее пищевые привычки почти не изменились. На своей странице в Инстаграм-сториз она рассказала, какой традиции в употреблениии еды придерживается.

По словам знаменитости, на Херсонщине, где она родилась и выросла есть особенная традиция, связанная с едой. Оказывается, что херсонцы обожают есть много салата и обязательно прямо с салатницы.

"Вы знаете, что у нас, херсонских - есть особенная традиция - кушать салат (много салата) прямо из миски. Потому что овощи нереально вкусные. Потому что Херсон - это One love forever. Мои родители очень скучают по Херсону, а мне больно смотреть, как эти твари его обстреливают каждый день", - поделилась Светлана Тарабарова.

Но несмотря на это артистка верит, что наши защитники и защитницы выгонят российские войска из Украины. А после этого Светлана Тарабарова пообещала взять участие в восстановлении украинских городов.

"Я буду собственными руками со своими детьми отстраивать свой город... как и все мы, каждый свой уголок. И салаты кушать прямо из миски или салатницы", - написала знаменитость.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.