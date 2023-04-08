Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін записав інтерв'ю разом із артисткою, тому поділився прев'ю в Інстаграм. Проте цей ролик зовсім не оцінили українці.
«Слава Камінська про екс-чоловіка Едгара. Переклад пісень українською. Скільки витрачає життя в Нідерландах. Про нового коханого. Бажання примиритися з Вікторією Сміюхою» – анонсував Дьомін.
У мережі, втім, позитивного було мало – більшість засудили не лише поведінку Камінської, а й її зовнішність:
Що вона з собою зробила? Щойно дізналася хто це. Була така вродлива жінка, а зараз накачена лялька; Найсмішніше, як вона собою милується🤮 невже війна так людей змінює, жах, гидко дивитися(;
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Поки не прочитала, хто це і не ввімкнула звук, не впізнала. Жерсть; Боже, хто воно 😂; Схожа на лялькову 😂; Така гарненька вона була....а зараз 🤦♀️Не впізнала співачку. Але це її справа, як знущатися зі свого обличчя».
Ми також писали, Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, останнім часом дедалі рідше виходить на зв'язок із шанувальниками у Instagram. А нещодавно після довгої паузи зірка опублікувала нове фото, яким натякнула на нову пластичну операцію.
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