Украинская певица Слава Каминская, звезда группы "НеАнгелы", решила высказаться в новом интервью о личном, однако получила много негатива в ответ.

Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин записал интервью вместе с артисткой, поэтому поделился превью в Инстаграм. Однако данный ролик совсем не оценили украинцы.

«Слава Каминская об экс-супруге Эдгаре. Перевод песен на украинский. Сколько тратит на жизнь в Нидерландах. О новом любимом. Желание примириться с Викторией Смеюхой» - анонсировал Демин.

В сети, в прочем, позитивного было мало – большинство засудили не только поведение Каминской, но и ее внешность:

«Что она с собой сделала? Едва узнала кто это. Была такая красивая женщина, а сейчас накаченная кукла; Самое смешное, как она собой любуется🤮 неужели война так людей меняет, ужас, противно смотреть(;

Пока не прочла кто это и не включила звук, не узнала. Жесть; Боже, кто оно😂; Похожа на куклачевую😂; Такая хорошенькая она была....а сейчас 🤦‍♀️Не узнала певицу. Но это ее дело, как издеваться над своим лицом».

Мы также писали, Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, в последнее время все реже выходит на связь с поклонниками в Instagram. А недавно после долгой паузы звезда опубликовала новое фото, которым намекнула на новую пластическую операцию.

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