Фаршировані яйця – безпрограшний варіант закуски на будь-який святковий стіл і коли просто хочеться побалувати рідних. Для наповнення використовуються яєчні жовтки з іншими інгредієнтами. Це досить універсальна закуска, адже її можна подати і до великоднього столу, і до фуршету, чи навіть зробити собі на перекус.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом трьох оригінальних начинок для фаршированих яєць.

Євген Клопотенко зазначив, що найголовніше у цій страві – це правильно зварити яйця. Їх потрібно попередньо витягнути з холодильника та почекати, щоб вони трохи нагрілися. Закип'ятити воду та кинути яйця у воду, варити 8 хвилин. Тоді жовтки будуть податливими та оксамитової структури.

Перша начинка:

авокадо – 1 шт.

варені яйця - 3 штуки

сік лимона – 1 ст.л

сіль за смаком

Вам потрібно змішати м'якоть авокадо, три готових жовтки, сіль за смаком і сік лимона, щоб надати більш пікантного смаку. Помніть вилкою або використовуйте блендер. Після цього можете фарширувати яйця.

Друга начинка:

філе солоного оселедця - 100 г

цибуля - 30 г

варені яйця - 3 штук

вершкове масло - 40 г

Для приготування вам потрібно спочатку беребити блендером оселедець і цибулю. Після цього перекладіть у миску, додайте туди готові жовтки та розм'якшене вершкове масло. Після чого ретельно розітріть до однорідної консистенції та використовуйте для фарширування.

Третя начинка:

бринза - 100 г

варені яйця - 3 штуки

вершкове масло - 40 г

Натріть бринзу на великій тертці, щоби відчувати приємну текстуру сиру. Якщо ви переб'єте її в блендері, то потрібного смаку не вийде. Помніть виделкою вершкове масло та варені жовтки. Після чого все перемішайте. Спробуйте на смак, можете додати солі чи спеції.

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