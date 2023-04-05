Євген Клопотенко зазначив, що вони легко транспортуються у контейнерах та пакетиках, тому їх можна брати із собою на роботу чи давати дітям до школи.

Українські листунці чи слойки з м'ясом відома страва, яку зовсім не складно приготувати. Такі пиріжки з м'ясним фаршем підійдуть до обіду у вигляді закуски. Крім того, смачні та соковиті листунці можна подавати як самостійну страву.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом українських листунців.

Євген Клопотенко зазначив, що такі листунці прекрасні у будь-якому вигляді – і гарячому, і холодному. Вони легко транспортуються у контейнерах та пакетиках, тому їх можна брати із собою на роботу чи давати дітям до школи.

Що вам потрібно для листунців за рецептом Євгена Клопотенко:

1 кг листкового тіста

2 шт. цибулі

2 ст. л. рослинного масла

1 яйце для змащення

1 ч. л. темного кунжуту

600 г свинячого фаршу

1 ст. л. гірчиці

сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1. Попередньо розморозте тісто. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте до золотистого кольору на сковороді з 2 столовими ложками олії.

2. Готуємо начинку: змішуємо 600 г свинячого фаршу, смажену цибулю, сіль та перець.

3. Дістаньте тісто і трохи розкотіть кожну смужку. Викладіть начинку по центру кожного листа тіста вздовж всього шматка по довшому ребру прямокутника. Загорніть тісто до себе, щоб закрити начинку, а потім надійно закріпіть краї. Це зручно робити, притискаючи їх вилкою.

4. Гострим ножем розріжте на однакові шматочки. Збийте яйце і змастіть цим верх листунців. Після цього посипте зверху кунжутом.

5. Випікайте листунці при 180 градусах близько 40 хвилин у попередньо розігрітій духовці.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.