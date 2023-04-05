Кухар Євген Клопотенко пропонує створити музей культури приготування українського борщу у Києві. В Інстаграм він описав свій досвід приготування борщу з гостями та згадав уже існуючий музей зварного борщу в Опішні.

Клопотенко бачить потенціал у створенні музею, який збиратиме рецепти та надаватиме інтерактивні можливості для відвідувачів, щоб вони могли дізнатися більше про борщ та українську кухню.

"Розповів про борщ із різних регіонів, а потім ми ці знання закріпили практикою. Разом наварили смачного борщу. Цей борщ делегація забрала з собою у банках, щоб ще раз поїсти та згадати, чому українська кухня така класна" - поділився Клопотенко.

Ідея створення музею культури приготування українського борщу може залучити багатьох туристів та українців, які хочуть дізнатися більше про багату культуру України та її кухню. Такий музей може стати не лише цікавим місцем для відвідування, а й місцем, де можна дізнатися про культуру та традиції України, а також насолодитися смаком цієї знаменитої української страви.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.