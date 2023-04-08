Фаршированные яйца – беспроигрышный вариант закуски на любой праздничный стол и когда просто хочется побаловать родных. В качестве наполнения используются яичные желтки с другими ингридиентами. Это довольно универсальная закуска, ведь ее можно подать и к пасхальному столу, и к фуршету или даже сделать себе на перекус.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом трех оригинальных начинок для фаршированных яиц.

Евгений Клопотенко отметил, что самое главное в этом блюде - это правильно сварить яйца. Их нужно предварительно вытащить из холодильника и подождать, чтобы они немного нагрелись. Закипятить воду и бросить яйца в воду, варить 8 минут. Тогда желтки будут податливыми и бархатной структуры.

Первая начинка:

авокадо - 1 шт.

варенные яйца - 3 штуки

сок лимона - 1 ст.л

соль по вкусу

Вам нужно смешать мякоть авокадо, три готовых желтка, соль по вкусу и сок лимона, чтобы придать более пикантного вкуса. Помните вилкой или используйте блендер. После чего можете фаршивировать яйца.

Вторая начинка:

филе соленой сельди - 100 г

репчатый лук - 30 г

варенные яйца - 3 штук

сливочное масло - 40 г

Для приготовления вам потребуется сначала беребить блендером сельдь и лук. После этого переложите в миску, добавте туда готовые желтки и размягченное сливочное масло. После чего тщательно разотрите до однородной консистенции и используйте для фаршивирования.

Третья начинка:

брынза - 100 г

варенные яйца - 3 штуки

сливочное масло - 40 г

Натрите брынзу на крупной терке, чтобы чувствовать приятную текстуру сыра. Если же вы перебъете ее в блендере, то нужного вкуса не получится. Помните вилкой сливочное масло и варенные желтки. После чело все перемешайте. Попробуйте на вкус, можете добавить соли или специи.

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