Як зазначив Євген Клопотенко, ароматний і соковитий лінивий штрудель на основі листкового тісту вважається одним із найсмачніших десертів.

Штрудель можна готувати не лише із яблуками. Прекрасним варіантом буде ця страва з вишні. Таким пирогом можна урізноманітнити звичне меню своєї сім'ї. І відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом лінивого вишневого штруделю з готового витяжного тіста.

Як зазначив Євген Клопотенко, ароматний і соковитий лінивий штрудель на основі листкового тісту вважається одним із найсмачніших десертів. Жодної мороки з приготуванням, достатньо взяти готове тісто з магазину і тоді смачний десерт точно стоятиме на столі.

Інгредієнти:

1 шматок тіста філо

100 г олії 82,5% для змащування тіста

500 г мороженої вишні

150 г цукру

50 мл червоного вина

2 ст. крохмалю +15 мл холодної води

3 шт. гвоздики

50 г вершкового масла для змащування штрудля

Як приготувати:

1. Готуємо начинку: у сотейнику варимо близько 10 хвилин заморожену вишню, вино, сушену гвоздику та цукор. Не забуваємо помішувати, щоби не пригоріло. Після 10 хвилин додайте крохмалю та холодної води, доведіть до кипіння та зніміть з вогню для охолодження.

2. Змастіть розтопленим маслом листок тіста філо, викладіть зверху ще один, знову змастіть і повторіть так, доки тісто не закінчиться.

3. Викладіть усередині вишню, залишаючи чистими 3-4 см уздовж усіх країв.

4. Закрутіть два коротші краї всередину, а потім закрутіть штрудель. Щоб начинка не витікала, накрийте десь на третину всього тісту з одного боку, а потім закрийте конвертом з іншого.

5. Запікати при 180 градусах близько 40 хвилин до появи золотистої скоринки. Традиційно такий штрудель подають із кулькою морозива чи збитими вершками.

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