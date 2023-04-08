Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, яке, мабуть, є фрагментом її нового кліпу на російську пісню "Грінго".

Як видно, у ролику Світлану знято в цікавій локації, це схоже на бігову доріжку, тільки не зрозуміло, чи це в Україні, бо на вулиці сонячна погода. Щоправда, на тлі на одному з балкончиків видно вивішений український прапор. Перед камерою співачка з'явилася у стильному кокетливому костюмі незвичайного фасону та ніжно-рожевого відтінку. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "Іноді потрібно просто віддатися весні, сонцю та гарному настрою. Нехай "Грінго" допоможе вам у цьому". Користувачі не пройшли повз і відразу почали обговорювати нове відео зірки, щоправда, вже за традицією, почалася бурхлива дискусія через російську мову в пісні та посту артистки.

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