Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, которое видимо является фрагментом ее нового клипа на российскую песню "Гринго".
Как видно, в ролике Светлана запечатлена в интересной локации, это похоже на беговую дорожку, только не понятно, в Украине ли это, так как на улице солнечная погода. Правда на фоне на одном из балкончиков видно вывешенный украинский флаг. Перед камерой певица появилась в стильном кокетливом костюме необычного фасона и нежно-розового оттенка. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Лобода написала: "Иногда нужно просто отдаться весне, солнцу и хорошему настроению. Пусть "Гринго" поможет вам в этом". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое видео звезды, правда, уже по традиции, началась бурная дискуссия из-за русского языка в песне и посте артистки.
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