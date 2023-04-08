Переможниця та екс-суддя шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом десерту, який дуже легко та швидко готується.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати мюслі-торт із вишнею.

"Цей мюслі-торт може бути легким і корисним сніданком, готується всього за 20 хвилин. Неймовірно смачно, доступно і просто! Спробуйте!", - радить зірка "Майстер Шеф".

Для вівсяного крамбла нам знадобляться такі інгредієнти (на форму діаметром 22 см):

80 г борошна

80 г вівсяних пластівців швидкого приготування

80 г цукру

80 г волоського горіха (можна замінити на будь-який інший)

130 г вершкового масла 82%

Для начинки:

400 г вишні без кісточки

100 мл води або соку вишні

100 г цукру

40 г кукурудзяного крохмалю

Щоб приготувати вівсяний крамбл з волоським горіхом, обсмажте волоський горіх в розігрітій до 170°С духовці 10-15 хвилин і подрібніть його на невеликі шматочки. Заморожене вершкове масло натріть на тертці і з'єднайте з борошном. Додайте цукор та вівсяні пластівці, перемішайте. Додайте подрібнені волоські горіхи та знову перемішайте.

Форму для запікання застеліть пергаментом, боки змастіть вершковим маслом. Викладіть половину крамбла у форму, відправте в духовку, розігріту до 170 градусів, на 10-12 хвилин. Половину крамба, що залишилася, відправте в морозилку.

Тим часом приготуємо начинку. Відправте в сотейник розморожену вишню та цукор. Воду змішайте з кукурудзяним крохмалем, перемішайте і відправте в сотейник до вишні. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання потримайте на вогні ще 30-40 секунд.

Залишається сформувати торт. Дістаньте форму з крамблом з духовки, вилийте на нього начинку, зверху викладіть другу половину крамбла з морозилки. Відправте в розігріту до 170 градусів духовку на 15-20 хвилин. Діставайте із форми, коли пиріг охолоне.

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