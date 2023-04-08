Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом десерта, который очень легко и быстро готовится.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить мюсли-торт с вишней.

"Этот мюсли-торт может быть легким и полезным завтраком, готовится всего за 20 минут. Невероятно вкусно, доступно и просто!😉 Попробуйте!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для овсяного крамбла нам понадобятся такие ингредиенты (на форму диаметром 22 см):

80 г муки

80 г овсяных хлопьев быстрого приготовления

80 г сахара

80 г грецкого ореха (можно заменить на любой другой)

130 г сливочного масла 82%

Для начинки:

400 г вишни без косточки

100 мл воды или сока вишни

100 г сахара

40 г кукурузного крахмала

Чтобы приготовить овсяный крамбл с грецким орехом, обжарьте грецкий орех в разогретой до 170°С духовке 10-15 минут и подробите его на небольшие кусочки. Замороженное сливочное масло натрите на терке и соедините с мукой. Добавьте сахар и овсяные хлопья, перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи и снова перемешайте.

Форму для запекания застелите пергаментом, бока смажьте сливочным маслом. Выложите половину крамбла в форму, отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10-12 минут. Оставшуюся половину крамба отправьте в морозилку.

Тем временем приготовим начинку. Отправьте в сотейник размороженную вишню и сахар. Воду смешайте с кукурузным крахмалом, перемешайте и отправьте в сотейник к вишне. Поставьте на огонь и довелите до кипения, постоянно помешивая. После закипания подержите на огне еще 30-40 секунд.

Остается сформировать торт. Достаньте форму с крамблом из духовки, вылейте на него начинку, сверху выложите сверху вторую половину крамбла из морозилки. Отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 15-20 минут. Доставайте из формы, когда пирог остынет.

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