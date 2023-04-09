Переможець одного з сезонів "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко розкрив простий і дієтичний спосіб приготування риби — поширування.

Євген Клопотенко розповів, як приготувати ніжний поширований минтай з пюре селери та зеленим соусом.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 тушка минтая

1 л води

1 великий корінь селери

сік 1 лимона

2-3 гілочки чебрецю

50 г вершкового масла

50 мл оливкової олії

1 ч. л. американської солодкої гірчиці

2 зубчики часнику

10 гілочок петрушки або кропу

сіль, перець

Корінь селери очищаємо, нарізаємо на однакові шматочки та варимо в підсоленій воді протягом 35-40 хвилин.

Відокремлюємо філе минтая та нарізаємо порційними шматочками по 120-150 г. Рибу кладемо в zip-пакет разом із 25 г вершкового масла, зубчиками часнику, гілочкою чебрецю, солимо та перчимо. Прибираємо повітря з пакета та герметично його закриваємо. Опускаємо пакет в окріп і відразу знімаємо каструлю з плити, накриваємо кришкою та залишаємо пакет із рибою в воді на 3-4 хвилини.

Зливаємо воду, в якій варився корінь селери, в іншу ємність. До селери додаємо 25-30 г вершкового масла та збиваємо за допомогою блендера до стану пюре, регулюючи консистенцію раніше злитим відваром.

Щоб приготувати соус, змішуємо сік лимона, солодку гірчицю, сіль та перець, наливаємо олію, додаємо подрібнену зелень петрушки або кропу.

Страву треба подавати гарячою. На тарілку викладаємо пюре із селери, на нього — шматочки готового філе минтая, поливаємо соусом та соком, який залишився у zip-пакеті від риби, зверху посипаємо свіжомеленим чорним перцем.

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