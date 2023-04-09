Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный пошированный минтай с пюре сельдерея и зеленым соусом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 тушка минтая
- 1 л воды
- 1 большой корень сельдерея
- сок 1 лимона
- 2-3 веточки тимьяна
- 50 г сливочного масла
- 50 мл оливкового масла
- 1 ч. л. американской сладкой горчицы
- 2 зубчика чеснока
- 10 веточек петрушки или укропа
- соль, перец
Корень сельдерея очищаем, нарезаем на кусочки и варим в подсоленной воде в течение 35-40 минут.
Отделяем филе минтая и нарезаем порционными кусочками по 120-150 г. Рыбу кладем в zip-пакет вместе с 25 г сливочного масла, зубчиками чеснока, веточкой чабреца, солим и перчим. Убираем воздух из пакета и герметично его закрываем. Опускаем пакет в кипяток и сразу снимаем кастрюлю с плиты, накрываем крышкой и оставляем пакет с рыбой в воде на 3-4 минуты.
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Сливаем воду, в которой варился корень сельдерея, в другую емкость. К сельдерею добавляем 25-30 г сливочного масла и взбиваем с помощью блендера в состояние пюре, регулируя консистенцию слитым ранее отваром.
Чтобы приготовить соус, смешиваем сок лимона, сладкую горчицу, соль и перец, наливаем растительное масло, добавляем измельченную зелень петрушки или укропа.
Блюдо нужно подавать горячим. На тарелку выкладываем пюре из сельдерея, на него – кусочки готового филе минтая, поливаем соусом и соком, оставшимся в zip-пакете от рыбы, сверху посыпаем свежемолотым черным перцем.
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