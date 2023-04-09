Победитель одного из сезонов "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко раскрыл простой и диетический способ приготовления рыбы - поширование.

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный пошированный минтай с пюре сельдерея и зеленым соусом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 тушка минтая

1 л воды

1 большой корень сельдерея

сок 1 лимона

2-3 веточки тимьяна

50 г сливочного масла

50 мл оливкового масла

1 ч. л. американской сладкой горчицы

2 зубчика чеснока

10 веточек петрушки или укропа

соль, перец

Корень сельдерея очищаем, нарезаем на кусочки и варим в подсоленной воде в течение 35-40 минут.

Отделяем филе минтая и нарезаем порционными кусочками по 120-150 г. Рыбу кладем в zip-пакет вместе с 25 г сливочного масла, зубчиками чеснока, веточкой чабреца, солим и перчим. Убираем воздух из пакета и герметично его закрываем. Опускаем пакет в кипяток и сразу снимаем кастрюлю с плиты, накрываем крышкой и оставляем пакет с рыбой в воде на 3-4 минуты.

Сливаем воду, в которой варился корень сельдерея, в другую емкость. К сельдерею добавляем 25-30 г сливочного масла и взбиваем с помощью блендера в состояние пюре, регулируя консистенцию слитым ранее отваром.

Чтобы приготовить соус, смешиваем сок лимона, сладкую горчицу, соль и перец, наливаем растительное масло, добавляем измельченную зелень петрушки или укропа.

Блюдо нужно подавать горячим. На тарелку выкладываем пюре из сельдерея, на него – кусочки готового филе минтая, поливаем соусом и соком, оставшимся в zip-пакете от рыбы, сверху посыпаем свежемолотым черным перцем.

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