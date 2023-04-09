Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный пошированный минтай с пюре сельдерея и зеленым соусом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 тушка минтая
  • 1 л воды
  • 1 большой корень сельдерея
  • сок 1 лимона
  • 2-3 веточки тимьяна
  • 50 г сливочного масла
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 ч. л. американской сладкой горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 10 веточек петрушки или укропа
  • соль, перец

Корень сельдерея очищаем, нарезаем на кусочки и варим в подсоленной воде в течение 35-40 минут.

Отделяем филе минтая и нарезаем порционными кусочками по 120-150 г. Рыбу кладем в zip-пакет вместе с 25 г сливочного масла, зубчиками чеснока, веточкой чабреца, солим и перчим. Убираем воздух из пакета и герметично его закрываем. Опускаем пакет в кипяток и сразу снимаем кастрюлю с плиты, накрываем крышкой и оставляем пакет с рыбой в воде на 3-4 минуты.

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Сливаем воду, в которой варился корень сельдерея, в другую емкость. К сельдерею добавляем 25-30 г сливочного масла и взбиваем с помощью блендера в состояние пюре, регулируя консистенцию слитым ранее отваром.

Чтобы приготовить соус, смешиваем сок лимона, сладкую горчицу, соль и перец, наливаем растительное масло, добавляем измельченную зелень петрушки или укропа.

Блюдо нужно подавать горячим. На тарелку выкладываем пюре из сельдерея, на него – кусочки готового филе минтая, поливаем соусом и соком, оставшимся в zip-пакете от рыбы, сверху посыпаем свежемолотым черным перцем.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.