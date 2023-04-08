Цього разу ведуча Марічка Падалко розповіла, що в районі авіазаводу, який працює на оборонну промисловість, у російському Воронежі сталася пожежа, яка, на думку місцевих жителів, могла бути викликана безпілотним літальним апаратом. Вибух стався біля злітної лінії (фото 1).
Російський СУ-25 був збитий у районі Мар'їнки ЗСУ. За даними російських ЗМІ, екіпаж загинув (відео 2). Інститут вивчення війни повідомляє, що минулого тижня росіяни втратили 4 тисячі солдатів біля Авдіївки.
Повідомляється, що ЗСУ очікують контрнаступу:
- Держсекретар Блінкен висловився у пресі про те, що контрнаступ розпочнеться "найближчими тижнями".
- Пентагон досліджує, хто міг зробити "витік" таємних матеріалів про співпрацю України та НАТО, опублікованих у соціальних мережах. У матеріалах йшлося про кількість військових та зброї, але не містилося жодних планів щодо контрнаступу.
- В офісі президента України назвали "витік" фейковим.
- Російські ЗМІ вважають це дезінформацією. Скабеєва повторює свою мантру про "не повторювати помилки минулого" (відео 3).
Британська розвідка повідомляє (фото 4) про успіхи російських військ у Бахмуті та про загрозу для "дороги життя", яка з'єднує напівоточене місто з тилом. ТГ-канал "Бахмутський демон" пише про важливу ніч для Бахмута (фото 5), але невідомо, чи цей канал належить справжньому бійцю.
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