Цього разу ведуча Марічка Падалко розповіла, що в районі авіазаводу, який працює на оборонну промисловість, у російському Воронежі сталася пожежа, яка, на думку місцевих жителів, могла бути викликана безпілотним літальним апаратом. Вибух стався біля злітної лінії (фото 1).

Російський СУ-25 був збитий у районі Мар'їнки ЗСУ. За даними російських ЗМІ, екіпаж загинув (відео 2). Інститут вивчення війни повідомляє, що минулого тижня росіяни втратили 4 тисячі солдатів біля Авдіївки.

Повідомляється, що ЗСУ очікують контрнаступу:

Держсекретар Блінкен висловився у пресі про те, що контрнаступ розпочнеться "найближчими тижнями".

Пентагон досліджує, хто міг зробити "витік" таємних матеріалів про співпрацю України та НАТО, опублікованих у соціальних мережах. У матеріалах йшлося про кількість військових та зброї, але не містилося жодних планів щодо контрнаступу.

В офісі президента України назвали "витік" фейковим.

Російські ЗМІ вважають це дезінформацією. Скабеєва повторює свою мантру про "не повторювати помилки минулого" (відео 3).

Британська розвідка повідомляє (фото 4) про успіхи російських військ у Бахмуті та про загрозу для "дороги життя", яка з'єднує напівоточене місто з тилом. ТГ-канал "Бахмутський демон" пише про важливу ніч для Бахмута (фото 5), але невідомо, чи цей канал належить справжньому бійцю.

Доброволець, який з початку війни був на передовій, повернувся додому до Москви разом із своєю російською дружиною (відео 6).

«На Україну напав Сталін та Ленін» – версія подій від ченця Києво-Печерської Лаври (відео 8). До речі, сьогодні в Успенському соборі Лаври відбулося перше богослужіння ПЦУ.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.