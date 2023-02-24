С недавних пор ведущая осталась с сыном в Киеве вдвоем. Две ее дочери уже три месяца в Праге. Муж — журналист, экс-нардеп, а ныне боец ​​ВСУ Егор Соболев — на Запорожском фронте.

"Самое ценное, что у меня есть сейчас, это семейный звонок в WhatsApp каждый вечер в 21:30. И большое счастье, когда на нем может быть вся семья, все пятеро. Я ненавижу россиян, которые не только принесли стране столько горя, а у всех нас украли год жизни, у многих - всю жизнь", - пишет Маричка Падалко у себя в Instagram.

Когда-то как многодетная мама она мечтала о домашнем покое хоть на несколько часов, но сейчас для нее тишина в доме – это самый отвратительный звук.

В годовщину полномасштабного вторжения звезда решила поблагодарить всех, кто помогал ее семье за ​​этот год.

"Город Жовква и его жителей. Отель «Собеский», который присматривал за моими детьми, которых там оставили самих. Мою куму Иванну Коберник, которая первая к ним смогла добраться в конце той страшной недели. Моих родителей, много месяцев заботившихся о внуках. Друзей из США, Франции, Словакии, Италии, Швеции и особенно Чехии, которые поддерживали нашу семью. Колег, которые всегда были рядом. Мужа, который был всегда любим, но теперь я даже не знаю, как можно любить еще больше. Я помню, когда он ушел 24 февраля, я очень боялась его больше не увидеть. Теперь я мечтаю, как вернется после победы навсегда. Как все вернутся. Отовсюду", — добавила Маричка Падалко.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.