В этот раз ведущая Маричка Падалко рассказала, что в районе авиазавода, работающего на оборонную промышленность, в российском Воронеже произошел пожар, который, по мнению местных жителей, мог быть вызван беспилотным летательным аппаратом. Взрыв произошел возле взлетной полосы (фото 1).
Российский СУ-25 был сбит в районе Марьинки ВСУ. По данным российских СМИ, экипаж погиб (видео 2). Институт изучения войны сообщает, что на прошлой неделе россияне потеряли 4 тысячи солдат возле Авдеевки.
Сообщается, что ВСУ ожидают контрнаступления:
- Госсекретарь Блинкен высказался в прессе о том, что контрнаступление начнется "в ближайшие недели".
- Пентагон исследует, кто мог сделать "утечку" тайных материалов о сотрудничестве Украины и НАТО, опубликованных в социальных сетях. В материалах говорилось о количестве военных и оружия, но не содержалось никаких планов по контрнаступлению.
- В офисе президента Украины назвали "утечку" фейковой.
- Российские СМИ считают это дезинформацией. Скабеева повторяет свою мантру о "не повторять ошибки прошлого" (видео 3).
Британская разведка сообщает (фото 4) об успехах российских войск в Бахмуте и об угрозе для "дороги жизни", которая соединяет полуокруженный город с тылом. ТГ-канал "Бахмутский демон" пишет о важной ночи для Бахмута (фото 5), но неизвестно, принадлежит ли этот канал настоящему бойцу.
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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.