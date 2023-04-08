В этот раз ведущая Маричка Падалко рассказала, что в районе авиазавода, работающего на оборонную промышленность, в российском Воронеже произошел пожар, который, по мнению местных жителей, мог быть вызван беспилотным летательным аппаратом. Взрыв произошел возле взлетной полосы (фото 1).

Российский СУ-25 был сбит в районе Марьинки ВСУ. По данным российских СМИ, экипаж погиб (видео 2). Институт изучения войны сообщает, что на прошлой неделе россияне потеряли 4 тысячи солдат возле Авдеевки.

Сообщается, что ВСУ ожидают контрнаступления:

Госсекретарь Блинкен высказался в прессе о том, что контрнаступление начнется "в ближайшие недели".

Пентагон исследует, кто мог сделать "утечку" тайных материалов о сотрудничестве Украины и НАТО, опубликованных в социальных сетях. В материалах говорилось о количестве военных и оружия, но не содержалось никаких планов по контрнаступлению.

В офисе президента Украины назвали "утечку" фейковой.

Российские СМИ считают это дезинформацией. Скабеева повторяет свою мантру о "не повторять ошибки прошлого" (видео 3).

Британская разведка сообщает (фото 4) об успехах российских войск в Бахмуте и об угрозе для "дороги жизни", которая соединяет полуокруженный город с тылом. ТГ-канал "Бахмутский демон" пишет о важной ночи для Бахмута (фото 5), но неизвестно, принадлежит ли этот канал настоящему бойцу.

Доброволец, который с начала войны был на передовой, вернулся домой в Москву вместе со своей русской женой (видео 6).

«На Украину напал Сталин и Ленин» - версия событий от монаха Киево-Печерской Лавры (видео 8). Кстати, сегодня в Успенском соборе Лавры состоялось первое богослужение ПЦУ.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.