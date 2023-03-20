Известная телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко сделала подборку главных новостей за 389 день полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram ведущая показала "гадкое видео дня", как путин накануне в Мариуполе общался с местной массовкой (видео 1). «Сопротивление Мариуполя» уже идентифицировало этих «ждунов русского мира». В офисе президента Украины прокомментировали визит путина в оккупированный город как «обычное желание преступника побывать на месте преступлени» (фото 2).

По данным городского совета Мариуполя, в городе россияне убили 22 тысячи жителей. Историки напоминают, что Гитлер тоже находился в оккупированном Мариуполе во время Второй мировой (фото 3).

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что его страна выполнит решение Международного уголовного суда и арестует путина, если он появится в его стране: «Я ожидаю, что МУС скоро обратится в Интерпол и страны-участницы и попросит их обеспечить исполнение» ( фото 4).

Россияне обстреляли село Каменское в Запорожье, там погибли три человека.

Канада отправила в Украину танки Bergepanzer 3 – это спецмашины совместного германо-нидерландского производства, сконструированные на базе «леопардов» (видео 6).

Посольство США в Украине поздравило всех с Днем экологической переработки картинкой с украинским трактором и российским танком (фото 7).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.