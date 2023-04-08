Фітнес-тренерка, експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептом десерту, який можна сміливо їсти тим, хто худне.

Цього разу у сторіс на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська розповіла, як приготувати смачнющий шоколадний мус усього за 2 хвилини.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Желатин швидкорозчинний - 10 г

Вода - 50 мл

Ряжанка - 300 мл

Какао - 7 г

Кокосова стружка

Стевія - до смаку

Готується десерт дуже просто. В ємності для збивання треба зʼєднати ряжанку, какао, кокосову стружку і цукрозамінник за смаком. Добре пробиваємо все занурювальним блендером до однорідної маси. Желатин підігріваємо в мікрохвильовій печі, щоб він розчинився, та добре змішуємо з рештою інгредієнтів. Переливаємо масу в склянку або креманку, прибираємо в холодильник на кілька годин і даємо застигнути.

Раніше зірка "Зважені та щасливі" дала кілька корисних порад щодо харчування під час посту. Тренерка наголосила, що не варто повністю відмовлятися від білкової їжі, треба подбати про заміну. Наприклад, м'ясо заміняйте бобовими та сиром тофу, соєвим гуляшем, соєвими биточками, додайте до раціону гриби. Якщо є можливість залишити в раціоні рибу та яйця, зробіть це. Також Марина Боржемська радить не забувати про різноманітні овочі, фрукти, ягоди, злаки, ферментовані продукти тощо.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.