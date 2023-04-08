В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусный шоколадный мусс всего за 2 минуты.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Желатин быстрорастворимый – 10 г
- Вода - 50 мл
- Ряженка - 300 мл
- Какао - 7 г
- Кокосовая стружка
- Стевия – по вкусу
Готовится десерт очень просто. В емкости для взбивания нужно соединить ряженку, какао, кокосовую стружку и сахарозаменитель по вкусу. Хорошо пробиваем все погружным блендером до однородной массы. Желатин подогреваем в микроволновке, чтобы он растворился, и хорошо смешиваем с остальными ингредиентами. Переливаем массу в стакан или креманку, убираем в холодильник на несколько часов и даем застыть.
Ранее звезда "Зважені та щасливі" дала несколько полезных советов по питанию во время поста. Тренер подчеркнула, что не стоит полностью отказываться от белковой пищи, надо позаботиться о замене. Например, мясо заменяйте бобовыми и сыром тофу, соевым гуляшем, соевыми биточками, добавьте в рацион грибы. Если есть возможность оставить в рационе рыбу и яйца, сделайте это. Также Марина Боржемская советует не забывать о различных овощах, фруктах, ягодах, злаках, ферментированных продуктах и т.д.
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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Взвешенных и счастливых" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.