В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусный шоколадный мусс всего за 2 минуты.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Желатин быстрорастворимый – 10 г

Вода - 50 мл

Ряженка - 300 мл

Какао - 7 г

Кокосовая стружка

Стевия – по вкусу

Готовится десерт очень просто. В емкости для взбивания нужно соединить ряженку, какао, кокосовую стружку и сахарозаменитель по вкусу. Хорошо пробиваем все погружным блендером до однородной массы. Желатин подогреваем в микроволновке, чтобы он растворился, и хорошо смешиваем с остальными ингредиентами. Переливаем массу в стакан или креманку, убираем в холодильник на несколько часов и даем застыть.

Ранее звезда "Зважені та щасливі" дала несколько полезных советов по питанию во время поста. Тренер подчеркнула, что не стоит полностью отказываться от белковой пищи, надо позаботиться о замене. Например, мясо заменяйте бобовыми и сыром тофу, соевым гуляшем, соевыми биточками, добавьте в рацион грибы. Если есть возможность оставить в рационе рыбу и яйца, сделайте это. Также Марина Боржемская советует не забывать о различных овощах, фруктах, ягодах, злаках, ферментированных продуктах и ​​т.д.

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