За словами кухаря Євгена Клопотенка, для нього м'ясо та гірчиця – це пара, створена на гастрономічних небесах. Тому вони завжди йдуть поряд. Ну і ще, бо так смачніше.

«Я пропоную не ділити їх на умовності, де м'ясо та гірчиця поєднуються лише наприкінці. Відразу ж змішати і перетворити на начинку для соковитих слойок» - поділився Клопотенко.

Для створення цієї страви вам знадобляться: 1 кг листкового пресованого тіста, 2 цибулини, 600 г свинячого фаршу, перець, сіль, 1 столова ложка олії та яйце.

Для початку розморозьте тісто і розділіть його на смужки. Щоб надати начинці яскравіший смак, візьміть 2 цибулини, подрібніть їх і обсмажте до золотистої скоринки на сковороді з олією. Потім змішайте 600 г свинячого фаршу з перцем, сіллю та обсмаженою цибулею, об'єднаними в 1 столову ложку.

Наступним кроком є ​​небагато розкочування смужок тіста на столі, присипаному борошном. Викладіть начинку всередину і закрийте її іншою частиною тіста, притиснувши вилкою краї. Викладіть тісто на лист, застелений пергаментом, наріжте його на порції приблизно по 5 см і змастіть яйцем. Посипте льоном і випікайте 30-35 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів. Таким чином, ви отримаєте апетитні листкові закуски з приємною гостротою гірчиці.

«А якщо хочете, щоб було максимально гаряче, то можете додати гірчицю ще й зверху на слойку, коли їстемете» - зауважив Клопотенко.

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