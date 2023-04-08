По словам повара Евгения Клопотенко, для него мясо и горчица – это пара созданная на гастрономических небесах. Потому они всегда идут рядом. Ну и еще, потому что так вкуснее.
«Я предлагаю не делить их на условности, где мясо и горчица сочетаются только в конце. Сразу же смешать и превратить в начинку для сочных слоек» - поделился Клопотенко.
Для создания этого блюда вам понадобятся: 1 кг слоеного прессованного теста, 2 луковицы, 600 г свиного фарша, перец, соль, 1 столовая ложка масла и яйцо.
Для начала, разморозьте тесто и разделите его на полоски. Чтобы придать начинке более яркий вкус, возьмите 2 луковицы, измельчите их и обжарьте до золотистой корочки на сковороде с маслом. Затем смешайте 600 г свиного фарша с перцем, солью и обжаренным луком, объединенными в 1 столовую ложку.
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Следующим шагом является немногое раскатывание полосок теста на столе, присыпанном мукой. Выложите начинку внутрь и закройте ее другой частью теста, прижав края вилкой. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, нарежьте его на порции примерно по 5 см и смажьте яйцом. Посыпьте льном и выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов. Таким образом, вы получите аппетитные слоеные закуски с приятной остротой горчицы.
«А если хотите, чтобы было максимально горячо, то можете добавить горчицу еще и сверху на слойку, когда будете есть» - подметил Клопотенко.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.