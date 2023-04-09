Переможниця та колишня суддя шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом швидкого та простого десерту, який обов'язково оцінять усі.

Ліза Глінська розповіла, як приготувати трайфл – популярний десерт у стаканчику.

"Цей десерт стане одним із найулюбленіших для всієї вашої родини. Готуємо легко, просто, з доступних продуктів 😉 Коли гості вже на порозі", - радить зірка "Майстер Шеф".

Для шоколадного бісквіту нам знадобляться (в розрахунку на 4 порції):

30 г цукру

1 яйце

40 г чорного шоколаду (56%)

30 г вершкового масла

30 мл молока

30 г борошна

5 г какао-порошку

2 г розпушувача

дрібка солі

Для карамельного соусу:

100 г цукру

30 г вершкового масла

180 мл вершків (жирністю не менше 30%)

+300 мл збитих вершків та 200 г малини

Спершу потрібно приготувати бісквіт. З'єднайте шоколад, молоко, вершкове масло і розтопіть у мікрохвильовій печі. Окремо з'єднайте борошно, сіль, розпушувач та какао-порошок. Яйце перемішайте з цукром, додайте сюди молочно-шоколадну масу, потім суху суміш і добре перемішайте.

Тісто розлийте в форми, заповнюючи їх наполовину, відправте в мікрохвильову піч випікатися при потужності 700 Ватт 3 хвилини (або в духовці, розігрітій до 165 градусів, 12-15 хвилин). Готовий бісквіт дістаньте із форм і розламайте на невеликі шматочки.

Щоб зробити карамельну соус, відправте в сотейник із товстим дном цукор і доведіть його до стану темно-коричневої карамелі. Тим часом в іншому сотейнику нагрійте вершки. Відправте до карамелі вершкове масло і тонким струмком влийте гарячі вершки, перемішайте, зніміть з вогню, перелийте в миску і відправте в холодильник на кілька хвилин.

Залишилось зібрати трайфл. На дно креманки викладыть збиті вершки, потім бісквіт, карамельний соус і ягоди. Повторіть шари ще раз і прикрасьте десерт ягодами.

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