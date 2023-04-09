Победительница и бывшая судья шоу Мастер Шеф Елизавета Глинская поделилась рецептом быстрого и простого десерта, который обязательно оценят все.

Лиза Глинская рассказала, как приготовить трайфл — популярный десерт в стаканчике.

"Этот десерт станет одним из самых любимых для всей вашей семьи. Готовим легко, просто, из доступных продуктов😉 Когда гости уже на пороге", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для шоколадного бисквита нам понадобятся (в расчете на 4 порции):

30 г сахара

1 яйцо

40 г черного шоколада (56%)

30 г сливочного масла

30 мл молока

30 г муки

5 г какао-порошка

2 г разрыхлителя

щепотка соли

Для карамельного соуса:

100 г сахара

30 г сливочного масла

180 мл сливок (жирностью не менее 30%)

+300 мл взбитых сливок и 200 г малины

Сперва нужно приготовить бисквит. Соедините шоколад, молоко, сливочное масло и растопите в микроволновке. Отдельно соедините муку, соль, разрыхлитель и какао-порошок. Яйцо перемешайте с сахаром, добавьте сюда же молочно-шоколадную массу, затем сухую смесь и хорошо перемешайте.

Тесто разлейте по формам, заполняя их наполовину, отправьте в микроволновку выпекаться при мощности 700 Ватт 3 минуты ( или в духовке, разогнетой до 165 градусов, 12-15 минут). Готовый бисквит достаньте из форм и разломайте на небольшие кусочки.

Чтобы сделать карамельный соус, отправьте в сотейник с толстым дном сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели. Тем временем в другом сотейнике нагрейте сливки. Отправьте к карамели сливочное масло и тонкой струйкой влейте горячие сливки, перемешайте, снимите с огня, перелейте в миску и отправьте в холодильник на несколько минут.

Осталось собрать трайфл. На дно креманки выложите взбитые сливки, затем бисквит, карамельный соус и ягоды. Повторите слои еще раз и украсьте десерт ягодами.

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