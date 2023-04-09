Лиза Глинская рассказала, как приготовить трайфл — популярный десерт в стаканчике.
"Этот десерт станет одним из самых любимых для всей вашей семьи. Готовим легко, просто, из доступных продуктов😉 Когда гости уже на пороге", — советует звезда "Мастер Шеф".
Для шоколадного бисквита нам понадобятся (в расчете на 4 порции):
- 30 г сахара
- 1 яйцо
- 40 г черного шоколада (56%)
- 30 г сливочного масла
- 30 мл молока
- 30 г муки
- 5 г какао-порошка
- 2 г разрыхлителя
- щепотка соли
Для карамельного соуса:
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 180 мл сливок (жирностью не менее 30%)
+300 мл взбитых сливок и 200 г малины
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Сперва нужно приготовить бисквит. Соедините шоколад, молоко, сливочное масло и растопите в микроволновке. Отдельно соедините муку, соль, разрыхлитель и какао-порошок. Яйцо перемешайте с сахаром, добавьте сюда же молочно-шоколадную массу, затем сухую смесь и хорошо перемешайте.
Тесто разлейте по формам, заполняя их наполовину, отправьте в микроволновку выпекаться при мощности 700 Ватт 3 минуты ( или в духовке, разогнетой до 165 градусов, 12-15 минут). Готовый бисквит достаньте из форм и разломайте на небольшие кусочки.
Чтобы сделать карамельный соус, отправьте в сотейник с толстым дном сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели. Тем временем в другом сотейнике нагрейте сливки. Отправьте к карамели сливочное масло и тонкой струйкой влейте горячие сливки, перемешайте, снимите с огня, перелейте в миску и отправьте в холодильник на несколько минут.
Осталось собрать трайфл. На дно креманки выложите взбитые сливки, затем бисквит, карамельный соус и ягоды. Повторите слои еще раз и украсьте десерт ягодами.
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