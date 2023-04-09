Лиза Глинская рассказала, как приготовить трайфл — популярный десерт в стаканчике.

"Этот десерт станет одним из самых любимых для всей вашей семьи. Готовим легко, просто, из доступных продуктов😉 Когда гости уже на пороге", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для шоколадного бисквита нам понадобятся (в расчете на 4 порции):

  • 30 г сахара
  • 1 яйцо
  • 40 г черного шоколада (56%)
  • 30 г сливочного масла
  • 30 мл молока
  • 30 г муки
  • 5 г какао-порошка
  • 2 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Для карамельного соуса:

  • 100 г сахара
  • 30 г сливочного масла
  • 180 мл сливок (жирностью не менее 30%)

+300 мл взбитых сливок и 200 г малины

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Сперва нужно приготовить бисквит. Соедините шоколад, молоко, сливочное масло и растопите в микроволновке. Отдельно соедините муку, соль, разрыхлитель и какао-порошок. Яйцо перемешайте с сахаром, добавьте сюда же молочно-шоколадную массу, затем сухую смесь и хорошо перемешайте.

Тесто разлейте по формам, заполняя их наполовину, отправьте в микроволновку выпекаться при мощности 700 Ватт 3 минуты ( или в духовке, разогнетой до 165 градусов, 12-15 минут). Готовый бисквит достаньте из форм и разломайте на небольшие кусочки.

Чтобы сделать карамельный соус, отправьте в сотейник с толстым дном сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели. Тем временем в другом сотейнике нагрейте сливки. Отправьте к карамели сливочное масло и тонкой струйкой влейте горячие сливки, перемешайте, снимите с огня, перелейте в миску и отправьте в холодильник на несколько минут.

Осталось собрать трайфл. На дно креманки выложите взбитые сливки, затем бисквит, карамельный соус и ягоды. Повторите слои еще раз и украсьте десерт ягодами.

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