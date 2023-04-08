Як відомо, кукраїнська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повідомила шанувальникам про перенесення своїх концертів через хворобу, розповідала про серйозні проблеми та можливу втрату голосу. Втім, її нещодавній виступ за закритому вечорі у блогера та останній концерт змусили шанувальників засумніватися у щирості зірки.
«Хоча сьогодні мій виступ був дуже коротким і, як ви бачите відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%. Але я вдячна вам за все кохання та підтримку, яку випробувала сьогодні на сцені перед вами.
Незабаром моє лікування буде завершено, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах» - написала Каменських.
У мережі ж почали міркувати про щирість зірки:
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«Навіщо виходити на сцену, коли справді є проблеми з голосом... ще й купа концертів??? Як Ви збираєтеся це все відпрацювати? Напевно, лікар дозволяє, якби було заборонено співати – не співала б…;
Лікування ще не завершено ... і так напружувати зв'язки ... потрібен час для відновлення; так вона недавно добре співала на корпоративі у блогера, там із голосом все було супер); Насте, ти що приколюєшся? потрібно вилікуватися!; нехай мама тобі розповість, це серйозно!
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