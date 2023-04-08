Как известно, кукраинская певица Настя Каменских, которая недавно сообщила поклонникам о переносе своих концертов из-за болезни, рассказывала о серьезных проблемах и возможной потере голоса. Впрочем, ее недавнее выступление за закрытом вечере у блогера и последний концерт заставили поклонников усомниться в искренности звезды.

«Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами.

Вскоре мое лечение будет завершено, работа связь возобновится и мы еще мощнее споем на концертах» - написала Каменских.

В сети же принялись рассуждать о искренности звезды:

«Зачем выходить на сцену, когда действительно есть проблемы с голосом.. еще и куча концертов??? Как Вы собираетесь это все отработать?; Наверное, врач позволяет, если бы было запрещено петь — не пела бы…;

Лечение еще не завершено… и так напрягать связи...нужно время для восстановления; так она недавно хорошо пела на корпоративе у блогера, там с голосом все было супер); Настя, ты что прикалываешься? нужно вылечиться!; пусть мама тебе расскажет, это серьезно!».

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