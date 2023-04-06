Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, а еще приспособила свое творчество на украинский язык, чатсо радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила зажигательное видео и анонсировала новый тур по Америке.

Как видно, в новом видео Надя запечатлена перед зеркалом, она энергично поет и танцует, как будто не замечая камеры – она полностью сосредоточенна на себе. Перед объективом артистка пояивлась в соблазнительном образе – на ней черные брюки и короткий темный топ необычного фасона, который подчеркнул плоский живот. Ее волосы распущены и растрепаны энергичными движениями, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о новом американском туре: "Америка, ровно через месяц увидимся. 5 мая Лос-Анджелес, 6 мая Сиэтл, 10 мая Майами, 12 мая Нью-Йорк, 13 мая Чикаго, 14 мая Торонто. Билеты в шапке профиля. Я очень жду".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мы дождемся этого трека когда-нибудь?".

"Гордимся! пусть украинская песня раздается везде".

"Джоли приезжала в Украину, а Надя едет в США".

"Какая же это шикарная песня. Очень хочется студийную версию".

"Весь мир полюбит ваши песни, а больше всего изучит ваши песни и украинский".

"Ждем концерты по Украине!".

"Красивая".

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