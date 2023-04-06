Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей одного из сезонов "Холостяка", а недавно объявила о расставании с Никитой Добрыниным, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила новое видео, на котором игриво и пританцовывая демонстрирует очередной стильный образ.

Как видно, сначала Даша появляется в ролике в белье и черно-белой клетчатой рубашке, которой "стеснительно" прикрывает тело. Затем она примеряет длинное светлое платье интересной текстуры с открытым декольте, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Свой образ девушка дополняет черными босоножками на шпильках, ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице легкий естественный макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Перестаньте придираться ко мне". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Какая красивая, какая невероятная фигура, волосы, улыбка, с каждым днем расцветает. Непревзойденная девушка".

"Это у меня такое ощущение, что Даша после развода с мужем, словно ожила, просто расцвела".

"Какая шикарная!".

"Вам на каблуках супер".

"Очень классные туфли".

"Ух, какую красотку Никита потерял. Богиня".

"Какая она шикарная".

"С каждым днем все прекраснее и прекраснее".

"Какая красивая".

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