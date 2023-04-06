Популярная украинская певица, телеведущая и блогерша Оля Цибульская, которая во время войны начала снимать забавные ролики для поднятия духа украинцев, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очередной юмористический ролик, в котором пошутила на тему скандала с Трампом.

Как видно, в ролике Оля запечатлена в офисе, она сидит за столом в роскошном черном кресле. Перед камерой звезда пояивлась в джинсах и пестрей блузке, поверх которой накинула черную кожаную куртку. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж и игривый вид.

"Вчера узнала, что Трамп любит не только путина, но и простит*ток. Слушайте, а скиньте ему номер Лукашенко", - весело говорит Цибульская в своем видео. А в подписки к публикации лаконично написала: "Слава Украине". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новую публикацию Оли, отмечая ее отличное чувство юмора.

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