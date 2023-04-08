Популярна українська співачка Ганна Трінчер вирішила висловитися про свою роботу останнім часом. За словами артистки, їй уже все одно на охоплення, вона хоче поділитися особистим і ридає, дивлячись на ролики зі своїх концертів.

«Мені чхати на ці охоплення зараз… Сиджу, дивлюся відео з концертів, реву… чи я, маленька Аня, колись могла подумати, що до мене прийде стільки чарівних людей, які щиро перейматимуться моєю творчістю, плакатимуть і сміятимуться разом зі мною? - не думала…

Якийсь час своєї творчості я так сильно переживала через невизнання мене преміями, телеканалами, іншими артистами, що в моменті забула поставити собі питання «а навіщо?». Адже моя ж найбільша цінність - це бачити 13-річну дитину, яка підходить до мене після концерту і каже «ти така щира, така сильна, я хочу бути, як ти»» - заявила Трінчер.

Вона розповіла, зараз для неї велика цінність - це відкрити очі і побачити тисячі ліхтариків і людей, які співають зі мною в унісон. Тепер вона рада бачити повідомлення з подяками людей, шанувальників, які надихаються її роботою.

Анна зауважила, що раніше про таке не мріяла і комплексувала, коли її не підтримували інші знаменитіші колеги.

Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.

Як повідомляла Politeka, "Дуже близька кожній з нас": Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою.

Також Politeka писала, що "Це те, що мене рятує": дружина Бабкіна поділилася незвичайним секретом, фото.