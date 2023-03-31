Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала полномасштабной войны выехала из россии и прекратила там всю свою деятельность, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая на днях презентовала новый альбом, поделилась видео, на котором исполняет русскоязычную песню.

В коротком ролике Светлана трогательно исполняет песню из нового альбома, стоя у микрофона в темной комнате. Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней короткая полосатая кофточка и темные брюки. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "Благодарю вас за любовь к песне "Девочка". Это история, которая очень близка и знакома каждой из нас. Каждой, кто так нуждается в нежности и самоотверженно верит, что все еще можно исправить, даже когда сердце разбито. Я счастлива, что моя музыка находит эхо в вашей душе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Света… Поет на русском. Удивительно".

"Зачем на русском?".

"Поэт на русском. А уши не увядают у Украины от этого?".

"Светлана всегда пела по-русски, чтобы все понимали и Прибалтика, и Казахстан, все бывшие республики СССР".

"На вражеском языке, поешь?".

"Ну как? Каждая песня-это хит".

"Какая Светочка красивая, а тембр какой".

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