Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая также является его концертным директором, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным фото и поделилась своим секретом.

Как видно, на новой фотографии Снежана запечатлена в домашней обстановке с неким "космическим" фоном. Перед камерой она появилась в черных шортах и серой футболке, под которой нет белья. Волосы девушки небрежно уложены, а на лице нет макияжа. При этом она медитирует с закрытыми глазами и выглядит спокойно и безмятежно.

В подписи к публикации Бабкина написала: "Боже, спасибо тебе, что 10 лет назад у меня появилась медитация! Это то, что спасает меня каждое утро". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Снежаны:

"А мне помогает молитва каждое утро и вечером".

"Если бы было время, я бы тоже занимался с утра медитацией".

"Красотка".

"Обожаю".

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