Популярная украинская певица Анна Тринчер решила высказаться о своей работе за последнее время. По словам артистка, ей уже все равно на охваты, она хочет поделиться личным и рыдает, смотря на ролики со своих концертов.

«Мне чихать на эти охваты в данный момент… Сижу, смотрю видео с концертов, реву… или я, маленькая Аня, когда-то могла подумать, что ко мне придет столько очаровательных людей, которые будут искренне проникаться моим творчеством, плакать и смеяться вместе со мной? – не думала…

Некоторое время своего творчества я так сильно переживала из-за непризнания меня премиями, телеканалами, другими артистами, что в моменте забыла задать себе вопрос «а зачем?». Ведь моя же самая большая ценность - это видеть 13 летнего ребенка, который подходит ко мне после концерта и говорит «ты такая искренняя, такая сильная, я хочу быть, как ты»» - заявила Тринчер.

Она рассказала, сейчас для нее большая ценность - это открыть глаза и увидеть тысячи фонариков и поющих со мной в унисон людей. Теперь она рада видеть сообщения с благодарностями от людей, от поклонников, которые вдохновляются ее работой.

Анна подметила, что ранее о таком не мечтала и комплексовала, когда ее не поддерживали другие более знаменитые коллеги.

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