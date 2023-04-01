Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая находится на последних месяцах беременности и вот-вот станет многодетной мамой троих малышей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала очаровательное видео со своими детьми и рассказала о новом альбоме.

В ролике Светлана запечатлена вместе со своими детьми, она восхищенно рассказывает о новом альбоме, который станет настоящей "скорой помощью" для всех мам. Перед камерой звезда пояивлась в свободном коричневом костюме, который подчеркивает ее беременный живот, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и теплая улыбка.

В подписи к публикации Тарабарова раскрыла подробности о новом альбоме:

"Родила. Нет, еще не доченьку. Но этот #Детский альбом мы писали вместе с ней под сердцем, с малышами, и я всегда прислушивалась к их подсказкам. Наш "Детский альбом" – это как скорая помощь для всех мам, потому что теперь за настроение ваших божьих коровок будет отвечать музыка, а вам больше не нужно будет 1.000 раз повторять "чистим зубы", "одеваемся" и другие (мамы точно поймут, о чем я). Альбом уже доступен для прослушивания по всем цифровым площадкам или по ссылке в профиле. Включайте. От светлой стороны музыки – твоему солнышку. Жду ваших комментариев и отзывов, для меня это очень важно! Сделаем мир лучше для наших детей".

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