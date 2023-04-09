Зараз у Телеграм та Інстаграм українська співачка Тіна Кароль продовжує тішити свіжі фотографії.

Останнім часом знаменитість вважає за краще робити селфі перед дзеркалом, і нещодавно вона опублікувала кілька нових знімків у Telegram, де була зафіксована в кежуальному одязі і демонструвала свій пружний засмаглий животик.

Тіна також похвалилася спортивними формами та засмаглою спиною. Відомо, що артистка багато часу приділяє тренуванням і піклується про свою фізичну форму.

"Я розіллюся солодким медом, а ти дивися на мене" - написала Тіна.

У мережі одразу вирішили обговорити побачене:

«Ура, знову тішите нас своєю появою; Боже, яка неймовірна. Богиня; просто королева!!; Ну шикарна, шикарна як завжди!; Ну як завжди. Неймовірна 🥰; Опа, слова з нової пісні

Дуже скучила; Хоча це були слова з нової пісні; Тіна реально камон коли нова пісня; Тіна, вам треба заміж».

Раніше Кароль змогла зачепити українців під час одного із виступів. Зірка зупинила концерт та встигла поспілкуватися з шанувальниками.

Під час концерту Тіна Кароль вирішила дати слово одній із шанувальниць та дозволила звернутися до українських захисників. Заради цього артистка стала навколішки, щоб зручніше передати мікрофон. Вона шанобливо поставилася до звернення.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.