Сейчас в Телеграм и Инстаграм украинская певица Тина Кароль продолжает радовать свежими фотографиями.

В последнее время знаменитость предпочитает делать селфи перед зеркалом, и недавно она опубликовала несколько новых снимков в Telegram, где была запечатлена в кежуальной одежде и демонстрировала свой упругий загорелый животик.

Тина также похвасталась спортивными формами и загорелой спиной. Известно, что артистка уделяет много времени тренировкам и заботится о своей физической форме.

«Я разольюсь сладким медом, а ты смотри на меня» - написала Тина.

В сети сразу решили обсудить увиденное:

«Ура, снова радуете нас своим появлением; Боже, какая невероятная. Богиня; просто королева!!; Ну шикарная, шикарная как обычно!; Ну как всегда. Невероятная🥰; Опа, слова из новой песни

Очень соскучилась; Хотя бы это были слова из новой песни; Тина реально камон когда новая песня; Тина, вам нужно замуж».

Ранее Кароль смогла тронуть украинцев во время одного из выступлений. Звезда остановила концерт и успела пообщаться с поклонниками.

Во время концерта Тина Кароль решила дать слово одной из поклонниц и позволила обратиться к украинским защитникам. Ради этого артистка стала на колени, чтобы удобнее передать микрофон. Она уважительно отнеслась к обращению.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.