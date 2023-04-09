Тіна Кароль стежить за модними тенденціями і може дозволити собі носити практично будь-який одяг.

За останні місяці помітно, що вона схудла і на візиті на радіостанцію HIT FM Moldova вона вирішила продемонструвати свою струнку фігуру в монохромному вбранні зі шкіри. Її образ складався зі світло-сірого топу, який підкреслював її груди і тонку талію, і вкорочених штанів з високою посадкою, які зараз дуже популярні.

Тіна Кароль не змінила своєї зачіски - вона носить довге завивається волосся, яке фарбує в золотистий блонд. Цього разу вона випростала своє волосся і поклала його на бічний проділ.

У своєму макіяжі Тіна Кароль відмовилася від своєї яскравої червоної помади, яка була її візитною карткою, та обрала нюдові відтінки, що також привернуло до неї увагу.

«Часи змінюються, а Тіна Кароль наша чарівна українка» – підтримують у мережі.

Також раніше Тіна також похвалилася спортивними формами та засмаглою спиною. Відомо, що артистка багато часу приділяє тренуванням і піклується про свою фізичну форму.

"Я розіллюся солодким медом, а ти дивися на мене" - написала Тіна.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.