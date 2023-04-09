Тина Кароль следит за модными тенденциями и может себе позволить носить практически любую одежду.

За последние месяцы заметно, что она похудела, и на визите на радиостанцию HIT FM Moldova она решила продемонстрировать свою стройную фигуру в монохромном наряде из кожи. Ее образ состоял из светло-серого топа, который подчеркивал ее грудь и тонкую талию, и укороченных брюк с высокой посадкой, которые сейчас очень популярны.

Тина Кароль не изменила своей прическе - она носит длинные завивающиеся волосы, которые красит в золотистый блонд. На этот раз она выпрямила свои волосы и уложила их на боковой пробор.

В своем макияже Тина Кароль отказалась от своей яркой красной помады, которая была ее визитной карточкой, и выбрала нюдовые оттенки, что также привлекло к ней внимание.

«Времена меняются, а Тина Кароль наша волшебная украиночка» - поддерживают в сети.

Также ранее Тина также похвасталась спортивными формами и загорелой спиной. Известно, что артистка уделяет много времени тренировкам и заботится о своей физической форме.

«Я разольюсь сладким медом, а ты смотри на меня» - написала Тина.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.