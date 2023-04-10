За словами кухаря, його заклад працює у Львові з 7-ї ранку і він хоче вам подякувати за це та нагадати тим, хто може ще не знає про цю круту опцію, що можна відвідати сніданки з першим поїздом.

«А поки що результати мого дослідження, що українці люблять їсти з ранку. За попередній місяць ви десь 400 разів поснідали великим сніданком з індичкою. З'їли майже 200 порцій сирників (ну ніхто не сумнівався). Десь 100 разів замовляли великі сніданки з рибою чи пшеницею.

А ще, пампушка з індичкою, сендвіч з індичкою та вівсянку з індичкою. Тепер я точно знаю, що індичку ви любите всіма рецепторами та душею. Ну, а про літри випитої кави я краще промовчу. Тому що 7 ранку, нам усім воно потрібне» - поділився Клопотенко.

Також Клопотенко дав цікавий рецепт соковитих верств. За словами кухаря Євгена Клопотенка, для нього м'ясо та гірчиця – це пара, створена на гастрономічних небесах. Тому вони завжди йдуть поряд. Ну і ще, бо так смачніше.

«Я пропоную не ділити їх на умовності, де м'ясо та гірчиця поєднуються лише наприкінці. Відразу ж змішати і перетворити на начинку для соковитих верств» - поділився Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча