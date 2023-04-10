По словам повара, его заведение работает во Львове с 7-и утра и он хочет вас поблагодарить за это и напомнить тем, кто может еще не знает об этой крутой опции, что можно посетить завтраки с первым поездом.

«А пока результаты моего исследования, что украинцы любят есть с утра. За предыдущий месяц вы где-то 400 раз позавтракали большим завтраком с индейкой. Съели почти 200 порций сырников (ну никто не сомневался). Где-то 100 раз заказывали крупные завтраки с рыбой или пшеницей.

А еще, пышку с индейкой, сэндвич с индейкой и овсянку с индейкой. Теперь я точно знаю, что индейку вы любите всеми рецепторами и душой. Ну, а о литрах выпитого кофе я лучше умолчу. Потому что 7 утра, нам всем оно нужно» - поделился Клопотенко.

Также Клопотенко дал интересный рецепт сочных слоек. По словам повара Евгения Клопотенко, для него мясо и горчица – это пара созданная на гастрономических небесах. Потому они всегда идут рядом. Ну и еще, потому что так вкуснее.

«Я предлагаю не делить их на условности, где мясо и горчица сочетаются только в конце. Сразу же смешать и превратить в начинку для сочных слоек» - поделился Клопотенко.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.