Цього разу Єлизавета Глінська показала, як приготувати панетоне (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Рецепт непростий, але результат того вартий.

Для опари беремо:

60 мл води кімнатної температури

25 г свіжих пресованих дріжджів

130 г борошна Манітоба (з відсотком білку - 13-14%)

Для начинки:

200 г родзинок

150 г в’яленої вишні

150 г апельсинових цукатів

80 мл чорного рому

цедра двох апельсинів

Для першого тіста:

опара

320 мл води кімнатної температури

500 г борошна

80 г жовтків (4 шт.)

130 г цукру

140 г холодного вершкового масла жирністю 82%

Для другого тіста:

перше тісто

40 г меду

120 г борошна

80 г жовтків

30 г цукру

5 г солі

ванільний цукор або ваніль

40 г вершкового масла (82%, холодного)

Для мигдалевої глазурі:

80 г мигдалевого борошна

100 г цукру

35 г кукурудзяного крохмалю

50 г білка

Для декору:

перлинний цукор (термостабільний)

мигдалеві слайси

Спершу готуємо опару: змішуємо в чаші воду та дріжджі, перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Додаємо борошно і насадкою крюк вимішуємо доволі туге тісто протягом 4-5 хвилин. Кладемо тісто в ємність, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо за температури 20-21 градус на 8-10 годин.

Щоб приготувати начинку, в'ялену вишню та родзинки промиваємо та просушуємо паперовим рушником. Додаємо апельсинові цукати, натерту цедру апельсинів та чорний ром. Перемішуємо, накриваємо плівкою та лишаємо за кімнатної температури на 10-15 годин.

Далі беремося за перше тісто. В чашу міксера поміщаємо воду, опару, борошно та перемішуємо за допомогою насадки крюк 5 хвилин на повільній швидкості. Періодично знімаємо тісто з насадки та стінок чаші. Поступово, в три підходи додаємо жовток. Потім, також в три підходи, всипаємо цукор. Коли цукор розчиниться, додаємо кубики вершкового масла та перемішуємо. Перекладаємо тісто в харчовий контейнер, змащений олією, розподіляємо його, накриваємо харчовою плівкою та даємо відпочити 3 години при температурі 20-21 градус.

Наступний крок — приготування другого тіста. Перекладаємо перше тісто в чашу міксеру, додаємо мед, борошно та перемішуємо насадкою "Крюк" на повільних обертах протягом 5 хвилин. Ваніль змішуємо з жовтком і поступово, в три підходи додаємо до тіста. Далі поступово додаємо цукор і сіль. Коли цукор розчинився, додаємо кубики вершкового масла та вимішуємо ще 15 хвилин на повільних обертах. Треба перевірити тісто на глютенове віконце, воно має бути еластичним. Додаємо начинку і перемішуємо на повільних обертах. Знову кладемо та розподіляємо тісто в контейнері, змащеному олією, накриваємо плівкою та лишаємо за температури 20-21 градус на 1 годину.

Для приготування глазурі змішуємо сухі інгредієнти: мигдалеве борошно, кукурудзяний крохмаль та цукор, додаємо білок, перемішуємо. Перекладаємо глазур кондитерський мішок

Треба підготувати форми (зірка "Мастер Шеф" використала паперові діаметром 13 см і висотою 8 см). Беремо дерев'яні шпажки і проколюємо двома шпажками низ форми.

На змащений олією стіл викладаємо тісто. Розділяємо його на 5 частин по 455-460 г (краще скористатися вагами). Формуємо кульки, кладемо тісто в форми, ставимо їх на деко, накриваємо рушником та лишаємо при температурі 20-21 градус на 3 години.

Зверху по спіралі наносимо на панетоне мигдалеву глазур, прикрашаємо мигдалевими слайсами та перлинним цукром і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів з конвекцією, на 7 хвилин. Далі ставимо 160 градусів без конвекції - 35-40 хвилин. Готові панетоне перевертаємо та кріпимо за допомогою дерев'яних шпажок шапочками вниз до повного охолодження.

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