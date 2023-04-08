В этот раз Елизавета Глинская показала, как приготовить панеттоне (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз). Рецепт непростой, но результат того стоит.

Для опары берем:

60 мл воды комнатной температуры

25 г свежих прессованных дрожжей

130 г муки Манитоба (с процентом белка – 13-14%)

Для начинки:

200 г изюма

150 г вяленой вишни

150 г апельсиновых цукатов

80 мл черного рома

цедра двух апельсинов

Для первого теста:

опара

320 мл воды комнатной температуры

500 г муки

80 г желтков (4 шт.)

130 г сахара

140 г холодного сливочного масла жирностью 82%

Для второго теста:

первое тесто

40 г меда

120 г муки

80 г желтков

30 г сахара

5 г соли

ванильный сахар или ваниль

40 г сливочного масла (82%, холодного)

Для миндальной глазури:

80 г миндальной муки

100 г сахара

35 г кукурузного крахмала

50 г белка

Для декора:

жемчужный сахар (термостабильный)

миндальные слайсы

Сначала готовим опару: смешиваем в чаше воду и дрожжи, перемешиваем, чтобы растворились дрожжи. Добавляем муку и насадкой крюк вымешиваем достаточно тугое тесто в течение 4-5 минут. Кладем тесто в емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем при температуре 20-21 градус на 8-10 часов.

Чтобы приготовить начинку, вяленую вишню и изюм промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем апельсиновые цукаты, натертую цедру апельсинов и черный ром. Перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10-15 часов.

Дальше беремся за первое тесто. В чашу миксера помещаем воду, опару, муку и перемешиваем с помощью насадки крюк 5 минут на медленной скорости. Периодически снимаем тесто с насадки и стенок чаши. Постепенно в три подхода добавляем желток. Затем, также в три подхода, всыпаем сахар. Когда сахар растворится, добавляем кубики сливочного масла и перемешиваем. Перекладываем тесто в пищевой контейнер, смазанный маслом, распределяем его, накрываем пищевой пленкой и даем отдохнуть 3 часа при температуре 20-21 градус.

Следующий шаг – приготовление второго теста. Перекладываем первое тесто в чашу миксера, добавляем мед, муку и перемешиваем насадкой "Крюк" на медленных оборотах в течение 5 минут. Ваниль смешиваем с желтком и постепенно, в три подхода добавляем к тесту. Далее постепенно добавляем сахар и соль. Когда сахар растворился, добавляем кубики сливочного масла и вымешиваем еще 15 минут на медленных оборотах. Надо проверить тесто на глютеновое окошко, оно должно быть эластичным. Добавляем начинку и перемешиваем на медленных оборотах. Снова кладем и распределяем тесто в контейнере, смазанном маслом, накрываем пленкой и оставляем при температуре 20-21 градус на 1 час.

Для приготовления глазури смешиваем сухие ингредиенты: миндальную муку, кукурузный крахмал и сахар, добавляем белок, перемешиваем. Помещаем глазурь кондитерский мешок

Надо подготовить формы (звезда "Мастер Шеф" использовала бумажные диаметром 13 см и высотой 8 см). Берем деревянные шпажки и прокалываем двумя шпажками низ формы.

На смазанный маслом стол выкладываем тесто. Разделяем его на 5 частей по 455-460 г (лучше пользоваться весами). Формируем шарики, кладем тесто в формы, ставим их на противень, накрываем полотенцем и оставляем при температуре 20-21 градуса на 3 часа.

Сверху по спирали наносим на панетоне миндальную глазурь, украшаем миндальными слайсами и жемчужным сахаром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов с конвекцией, на 7 минут. Далее ставим 160 градусов без конвекции – 35-40 минут. Готовые панеттоне переворачиваем и крепим с помощью деревянных шпажек шапочками вниз до полного охлаждения.

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