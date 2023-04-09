Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася головною думкою, якої її навчило життя.

"За свої 45 років, я бачила багато чого і пройшла багато випробувань…І навіть війну… В свій день народження я могла б написати величезний перелік інсайтів і правил мого життя. Навести багато прикладів, що до чого призводить, бо життя мене вчило жорстко. Але! В свій ювілей я хочу написати про головне в моєму житті. Я відчула…Що б в тебе не було з матеріальних благ, чи повна відсутність їх, багато друзів чи їх відсутність, наявність коханої людини чи відсутність її … Головне в житті це ЛЮБОВ! Вміння пронести її крізь роки буття на планеті Земля", — пише Євгенія Власова.

Співачка також написала емоціний монолог про любов та Бога.

"Без ЛЮБОВІ все ніщо,без ЛЮБОВІ нічого не має значення. Бог є ЛЮБОВ. Зло це відсутність Бога-ЛЮБОВІ в сердці. Чому існує в світі відсутність Бога-ЛЮБОВІ в сердці людини? Тому що любов Бога до нас настільки велика, що Він дав нам абсолютну свободу! Все є наш свідомий або не свідомий вибір! Я люблю вас, люди !🕊❤️ Я люблю тебе, моя красива планета!❤️ Я люблю …❤️", — наголосила артистка.

У коментарях Євгенію Власову привітала ведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль.

"З 25-річчям, Женічко!😍 Тому що більше ніхто і не скаже 😌 Світла, красива, ніжна, як янгол ☀️", — написала Онуфрійчук.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

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